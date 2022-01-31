В Омске судью в отставке вернут на должностное место

Возвращение судьи не единственный случай за последний год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская областная Квалификационная коллегия судей сегодня, 31 января, сообщила о новых кадровых решениях. Принята отставка председателя Калачинского городского суда Евгения Дементьева. Также покинет пост Татьяна Бажина, судья Куйбышевского райсуда.

В коллегии отметили, что в Кировский районный суд назначают нового зампредседателя: рекомендацию получила Елена Бондаренко. Также рассмотрены ещё четыре кандидатуры «рядового плана» в Омский областной суд, Арбитражный, Куйбышевский и Центральный райсуды.

Между тем, в Ленинский райсуд вернётся судья в отставке Елена Алипова, которая раннее уже работала здесь же с 2009 по 2019 год.