Новая психологическая отметка: в Омске 1007 заразившихся за сутки

Заболеваемость в Омской области бьет новые рекорды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки диагноз ковид поставлен 1007 омичам. 926 пациентов лечатся на дому.

Еще вчера показатель заболеваемости колебался в районе 812 человек в день. А уже сегодня очередной абсолютный максимум - суточный прирост в 200 человек. Цифры пятой волны короанвируса настораживают.

Напомним, что ранее медики предупреждали, что для нового штамма коронавируса «омикрон» характерно быстрое распространение и более легкое течение болезни. За минувшие сутки от страшной болезни скончалось 13 омичей.

Что касается общей заболеваемости по стране, сегодня она составил 124 070 пациентов. Ушел из жизни 621 человек.