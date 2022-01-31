Губернатор Омской области поручил организовать онлайн-голосование по объектам благоустройства будущего года

Решение об этом принято Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в середине января. Главам регионов поручено обеспечить организацию голосования на единой федеральной платформе в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

В понедельник, 31 января на аппаратном совещании Губернатор Омской области Александр Бурков поручил организовать эту работу, сформировав специальную рабочую группу, которая будет координировать усилия и выполнение всех мероприятий проекта голосования по объектам благоустройства 2023 года.

- Необходимо ускорить процесс реализации этого поручения. Организуйте взаимодействие всех ведомств по этому вопросу, - поручил Александр Бурков своему заместителю Олегу Зарембе .

Состав рабочей группы должен быть сформирован и направлен в Минстрой РФ до 4 февраля. Заместитель председателя Правительства Омской области Олег Заремба, курирующий внутриполитический и информационный блок кабинета министров, предложил включить в состав региональной рабочей группы представителей Министерства региональной политики, Минэнергетики, Минспорта, Минпрома и администрации Омска.

Напомним, в 2021 году в проекте участвовали четыре муниципалитета: г. Омск, г. Исилькуль, г. Калачинск и г. Тара. В голосовании приняли участие около 130 тыс. человек.