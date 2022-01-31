Федеральный депутат из Омска опроверг скорый уход Госдумы на удалёнку

Сейчас Антропенко выступает депутатом от Омской и Новосибирской областей

На удалёнку Госдума точно не уйдет. Об этом сегодня,31 января, заявил депутат Государственной думы РФ Игорь Антропенко. Избранный слуга народа дал первую пресс-конференцию в статусе депутата федерального созыва.

- Уже точно нет, на удалёнку не уйдет. Количество заседаний в феврале существенно сокращено – до двух. Это на неделе, начиная с 14 февраля, - уточняет Антропенко. - Думаю, что сокращение количества заседаний продиктовано распространением коронавирусной инфекции. В планах, начиная с марта месяца, в месяц будет уже по девять заседаний, чтобы компенсировать снижение графика работы.

Правда, работа в московских стенах заменена на встречи в регионах. Сейчас Антропенко предстоит пообщаться с избирателями в Омске и Новосибирске.

Также, по словам депутата, устроился он в государственном совете хорошо. Его соседями по пленарным заседаниям являются Ольга Омельченкова, волонтер Победы, и Антон Басанский, представляющий Магаданскую область.