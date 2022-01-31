Омский минздрав заявил, что каждый четвёртый омич может заразиться COVID-19

Привиться теперь может каждый подросток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 31 января, на пресс-конференции министерстве здравоохранения Омской области рассказали, что привитые омичи намного проще переносят новый штамм коронавирусной инфекции.

По словам заведующего эпидемиологического отделения ГКБ-1 Ивана Мельникова, вакцинация защищает организм человека. По статистике граждане привитые пол года назад заболевают в 15% случаев, а вот те кто вакцинировался более полугода назад - в 25%.

Как отметили медики, только в 3% ситуаций от общего количества болезнь проходит тяжело, другие пациенты переносят вирус в лёгкой форме.

У нас были люди, которые официально болели ковидом до шесть раз, это было подтверждено положительными результатами ПЦР-тестов. Антитела не вырабатываются, в итоге человек болеет коронавирусом раз в 3–4 месяца, — рассказал Мельников.

Отметим, что согласно рекомендации медиков ревакцинацию необходимо проводить раз в полгода.