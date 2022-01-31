Александр Бурков предложил возродить шефскую помощь школам во всей области

Александр Бурков поддержал предложение мэра Омска Сергея Шелеста дальше развивать работу в этом направлении. Градоначальник принял участие в аппаратном совещании регионального кабинета министров под руководством Губернатора Александра Буркова. В частности, мэр поделился впечатлениями о рабочей поездке по школам города, сделав вывод, что с какими-то текущими хозяйственными проблемами, не требующими серьёзных финансовых вливаний, учебным заведениям могли бы помогать их шефы. Его позиция нашла понимание. В регионе не первый год развивается практика закрепления предприятий за учебными заведениями.

- Я давал поручение возродить шефство по всему региону, для этого была проведена соответствующая работа, и количество шефов у нас увеличилось. Эту тему ведёт Министерство образования. Вы абсолютно правы, порой для оказания помощи не надо много денег, не требуется больших программ. А по мелочам могут помочь сегодня не только крупные промышленные предприятия, но и сельскохозяйственные организации и торговые центры. Просто надо их в этот процесс включать. Нужно дополнительно провести работу в этом направлении, - сказал Губернатор.

Александр Бурков также напомнил, что в Омской области с 2022 года начинают капитально ремонтировать школы с привлечением федеральных субсидий в рамках проекта модернизации инфраструктуры общего образования до 2026 года. На капитальный ремонт муниципальных школ и их оснащение средствами обучения и воспитания планируется привлечь из федерального бюджета средства в объеме 5 млрд 135 млн рублей.

В 2022 году отремонтируют две сельские школы, обеспечив комфортные условия для обучения 672 школьников. Муниципалитетам необходимо активнее готовить проектно-сметную документацию на капремонт учебных заведений, чтобы можно было включить их в программу модернизации системы общего образования на ближайшие пять лет.

- Нужно активизировать разработку документов на капитальный ремонт школ, чтобы заявку можно было включить в федеральную программу и понимать - когда и какую долю софинансирования нам предусматривать в бюджете региона в дополнение к федеральной субсидии,- отметил Губернатор Александр Бурков.