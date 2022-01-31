Омичей попросили вешать замки на оставленные в подъезде санки и коляски

Порой даже домофон не спасает жителей от нечистых на руку омичей Фото: Олег УКЛАДОВ

После совместного рейда полиции и дружинников по домам Ленинского округа неоднократно были замечены оставленные без присмотра личные вещи омичей. Касается это санок, велосипедов, колясок и другого крупногабаритного детского транспорта.

- В ходе рейда было обследовано 10 многоквартирных домов, проведены беседы с 247 жильцами. Основными причинами хищений является личное попустительство со стороны хозяев имущества, оставление без присмотра, - пояснили правоохранители.

В местной полиции остерегают омичей от такого соблазна для воров и просят не оставлять без присмотра личные вещи. А если такой возможности нет, то в местах общего пользования, даже в тамбурах и на лестничных клетках, необходимо обязательно пристегивать его на специальные тросы и замки.

- Если вы все-таки стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции. Телефон дежурной части УМВД России по Омской области — «02»; с мобильного всех операторов связи — «102», звонок бесплатный.