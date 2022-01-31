На Левом берегу Омска скоро появятся новые зоны отдыха и игровые площадки

Более 6000 омичей проголосовали за объекты Кировского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящее время в Кировском округе планируют обустроить 18 новых зон отдыха и игровых площадок. На недавнем голосовании был представлен двадцать один объект, восемнадцать были выбраны омичами. Неравнодушные жители совместно со специалистами обсудили дизайн-проекты каждой микротерритории.

Строительство запланировано на вторую половину апреля 2022 года. Компания «Мар-Строй» должна закончить стройку в сентябре этого же года. На реализацию проекта было выделено 40 млн рублей.

- Объем работы большой, но тем интереснее воплощать проекты в жизнь, уже через несколько месяцев сразу в нескольких микрорайонах Левобережья появятся новые спортивные и игровые площадки, будет выполнено озеленение, – поделился глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.