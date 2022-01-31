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Общество31 января 2022 7:12

87 омских школьников привили вакциной «Спутник М»

Пока поставить прививку можно только в областном центре
Виктория КОВЕРНЕВА
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Медики считают, что именно прививка поможет защитить организм от коронавирусной инфекции

Медики считают, что именно прививка поможет защитить организм от коронавирусной инфекции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации омских медиков, на конец января 87 подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже получили прививку «Спутник М». Записано на вакцинацию уже 1600 детей.

К слову, для хранения препарата «Спутник М» приобретено 10 дополнительных морозильных камер. Об этом сообщает региональный минздрав. Прививочные кабинеты работаю в 14 городских детских поликлиниках и 32 центральных районных больницах.

Правда, вакцина пока есть только в Омске, но вскоре поставки ожидаются и в районы области. После пройденной вакцинации подросткам будут выдавать QR-коды, как и взрослых. Для этого необходимо всего лишь завести аккаунт на Госуслугах.

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