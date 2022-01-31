Омский каток у спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» достроят в 2022 году

Договор с компанией заключила спортивная школа олимпийского резерва Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» продолжится строительство катка. Договор заключили с компанией ООО «АРТ РемСтрой». Сумма контракта составила почти 170 млн рублей.

Застройщику установлен срок выполнения работ до 20 декабря 2022 года. Сегодня готовность спортивного объекта составляет 63%.

Напомним, экс-подрядчик строительства - компания «Лидер», нарушила сроки работ, поэтому договор был расторгнут в октябре 2021 года. Фирма уже срывала сделки и совсем недавно её отнесли к числу недобросовестных поставщиков