За неделю жители Омска получили 285 протоколов за отсутствие масок и QR-кодов

Жители не опасаются заражения новым штаммом "Омикрон" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Омска не соблюдают эпидемиологические требования, об этом сообщают специалисты. В городских ТЦ были проведены проверки и выявлены многочисленные нарушения. Рейды по соблюдению антиковидных мер ежедневно проводятся отрудниками Роспотребнадзора, полиции, мэрии и министерство региональной безопасности.

За неделю протоколы составлены на водителей маршруток. Штрафы получили 10 водителей и 136 пассажиров. В торговых центрах выявили 139 нарушителей.

Всего за время пандемии штрафов было выписано на 58 миллионов рублей. К слову с начала 2022 года выявлено более 600 нарушителей масочного режима в ТЦ. Причем большая часть из них - в сельских районах.