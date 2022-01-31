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Общество31 января 2022 5:18

За неделю жители Омска получили 285 протоколов за отсутствие масок и QR-кодов

С начала года составлено более 400 протоколов на пассажиров общественного транспорта
Виктория КОВЕРНЕВА
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Жители не опасаются заражения новым штаммом "Омикрон"

Жители не опасаются заражения новым штаммом "Омикрон"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Омска не соблюдают эпидемиологические требования, об этом сообщают специалисты. В городских ТЦ были проведены проверки и выявлены многочисленные нарушения. Рейды по соблюдению антиковидных мер ежедневно проводятся отрудниками Роспотребнадзора, полиции, мэрии и министерство региональной безопасности.

За неделю протоколы составлены на водителей маршруток. Штрафы получили 10 водителей и 136 пассажиров. В торговых центрах выявили 139 нарушителей.

Всего за время пандемии штрафов было выписано на 58 миллионов рублей. К слову с начала 2022 года выявлено более 600 нарушителей масочного режима в ТЦ. Причем большая часть из них - в сельских районах.