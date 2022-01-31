Один человек погиб, еще трое пассажиров в реанимации после аварии в центре Омска

Машина превратилась в груду металла. Фото: ЧП Омск

По информации Госавтоинспекции, накануне вечером в районе перекрестка улиц Фрунзе и Орджоникидзе произошла серьезная авария. Автомобиль Мерседес с тремя пассажирами и водителем врезался в столб.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Мерседес, следуя по мосту 60-лет Победы в районе строения №40 по улице Фрунзе, допустил наезд на опору ЛЭП, находящуюся слева по ходу движения, - рассказали КП-Омск в пресс-службе Госавтоинспекции.

После удара автомобиль опрокинулся, а пассажиров и водителя выбросило на дорогу. Один человек скончался, еще трое в реанимации. Полиция выясняет все подробности происшествия.