Омский департамент транспорта сделал пешеходный переход у «Кристалла» однофазным

Долгие годы в департаменте транспорта утверждали, что изменить схему движения на перекрестке у «Кристалла» невозможно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера омский блогер Игорь Федоров поделился радостной для пешеходов новостью. Наконец, пешеходный переход у кинотеатра «Кристалл», оборудованный островком безопасности, где постоянно калечили людей, стал однофазным.

Теперь дорогу полностью можно перейти за один раз.

- Пришел новый мэр, и вопрос решился буквально сразу, - прокомментировал блогер затянувшуюся во времени проблему.

Напомним, что последнее происшествие на островке безопасности произошло 17 декабря. Вылетевший автомобиль совершил наезд на 17-летнего парня. В результате ДТП юный омич лишился ноги.