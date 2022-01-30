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Общество30 января 2022 8:33

Омский департамент транспорта сделал пешеходный переход у «Кристалла» однофазным

Со вчерашнего дня пешеходам не нужно стоять и ждать своего пути на островке безопасности
Наталья ВИРКУНЕН
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Долгие годы в департаменте транспорта утверждали, что изменить схему движения на перекрестке у «Кристалла» невозможно.

Долгие годы в департаменте транспорта утверждали, что изменить схему движения на перекрестке у «Кристалла» невозможно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера омский блогер Игорь Федоров поделился радостной для пешеходов новостью. Наконец, пешеходный переход у кинотеатра «Кристалл», оборудованный островком безопасности, где постоянно калечили людей, стал однофазным.

Теперь дорогу полностью можно перейти за один раз.

- Пришел новый мэр, и вопрос решился буквально сразу, - прокомментировал блогер затянувшуюся во времени проблему.

Напомним, что последнее происшествие на островке безопасности произошло 17 декабря. Вылетевший автомобиль совершил наезд на 17-летнего парня. В результате ДТП юный омич лишился ноги.

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