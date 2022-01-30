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Общество30 января 2022 8:14

«Слава богу, осталась жива»: Омичка получила рваную рану головы из-за выброшенной в окно бутылки

Полиция города разыскивает преступника
Наталья ВИРКУНЕН
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Женщина продемонстрировала ужасную рваную рану головы, которую получила по вине неизвестного. Фото: Светлана Ваганова, соцсети.

Женщина продемонстрировала ужасную рваную рану головы, которую получила по вине неизвестного. Фото: Светлана Ваганова, соцсети.

Вчера в Омске по улице 4-я Транспортная, 38 омичка, шедшая мимо дома, получила рваную рану головы из-за выброшенной в окно стеклянной бутылки.

Последствиями неприятного события Светлана поделилась с горожанами в сети «ВКонтакте».

- Ориентировочно из четвертого или пятого подъезда была выброшена бутылка из-под алкоголя, которая попала мне в голову. Результат — зашитая рваная рана головы и больничный. Слава Богу осталась жива! А если эта бутылка попала бы в голову ребенка? — написала она.

Под ее постом официальные представители УМВД России по Омской области сообщили, что сотрудники отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску по данному факту проводят проверку.

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