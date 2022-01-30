Омское минимущества в 12 раз пытается продать дом на колесах

Цена дома на колесах сопоставима со стоимостью квартиры. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Омское министерство имущественных отношений выставило на продажу дом на колесах за 3,8 млн рублей. Документ опубликован на портале Правительства региона.

Автомобиль Mercedes 616 CDI Camper Carthago 20-летней давности выставляли на продажу 11 раз. Сейчас для машины пытаются найти хозяина в 12-й.

В 2021 году автомобиль был сдан в аренду ООО «Антикор Моторс» на три года. Ежемесячная плата за пользование машиной составляет 31 тысячу рублей.