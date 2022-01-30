Омский мэр Сергей Шелест сообщил, что проверки госучреждений без предупреждения он будет проводить регулярно

Мэр города пояснил, что при внеплановых проверках проблемы видны на поверхности. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как рассказывалось ранее, в пятницу мэр Омска Сергей Шелест провел внеплановую проверку средней школы №8. В ходе проверки градоначальник осмотрел помещения и поговорил с директором школы. Руководитель учреждения обозначила некоторые проблемы с материально-технической базой. Школе не хватает средств на ремонт и установку пластиковых окон.

Сергей Шелест предложил внедрять широко практику, когда бюджетным учреждениям помогают крупные предприятия.

После делегация из мэрии отправилась в Большие Поля, где строится детский сад № 140. Объект в ближайшее время должны подключить к теплосетям, а затем приступить к внутренней отделке помещений.

- Такие выезды планирую проводить регулярно, чтобы оперативно выявлять и решать проблемы,- в соцсетях прокомментировал мэр Омска.