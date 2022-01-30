В декабре ушедшего года от коронавируса скончался 971 омич

За все время пандемии от коронавируса скончалось почти 11 тысяч омичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омскстат опубликовал статистику смертности от коронавируса за декабрь 2021 года. Согласно данным, в Омской области за последний месяц года от COVID-19 скончался 971 человек.

В связи с разделением причин смертности, еще сотня человеческих смертей была описана, как у носителей короновирусной инфекции, но причиной смерти стали другие заболевания, хотя ковид и оказал на их развитие определенное влияние: от существенного до незначительного.

Всего с начала пандемии (с марта 2020 года) по декабрь COVID-19, по данным Росстата, унес жизни 681 120 россиян, в том числе 10 660 жителей Омской области.