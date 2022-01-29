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Общество29 января 2022 10:57

В СИЗО Омска направят экс-замгубернатора Сергея Пугина

Его признал виновным суд первой инстанции
Виктория КОВЕРНЕВА
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Экс-чиновника будет подавать на апелляцию

Экс-чиновника будет подавать на апелляцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В омский СИЗО этапируют экс-замгубернатора Сергея Пугина. Об этом сообщает URA.RU, со ссылкой на собственные источники.

Суд первой инстанции признал чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями. Сейчас он знакомится с материалами апелляции на решение суда.

- Документы готовы для подачи в Курганский облсуд. Поэтому вскоре его отправят в СИЗО Омска, - цитирует издание.

Нужно напомнить, что Пугина задержали в апреле 2020 года. Экс-чиновника обвинили в превышении должностных полномочий.

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