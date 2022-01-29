В Омске водитель Хонды попал в больницу после серьёзного ДТП

Судя по груде металла, всем участникам аварии крупно повезло. Фото: Госавтоинспекция

По информации Госавтоинспекции, сегодня, 29 января, на улице Масленникова произошла авария с участием трех автомобилей. Одному водителю потребовалась медпомощь.

- Предварительно установлено, что мужчина 1994 г.р., управляя автомобилем «Хонда», следуя по ул. Масленникова со стороны ул. Богдана Хмельницкого в направлении ул. Куйбышева, в районе дома № 86 допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» (двигавшимся в попутном направлении) под управлением мужчины 1997 г.р., затем «Хонда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Субару» под управлением мужчины 1968 г.р., - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области.

Сейчас идет проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины аварии.