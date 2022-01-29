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Общество29 января 2022 5:40

Мэр Омска Шелест пригрозил внеплановыми проверками

По мнению градоначальника, это отразит все недостатки системы
Виктория КОВЕРНЕВА
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Мэр намерен налаживать шефство предприятий над школами города. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

Мэр намерен налаживать шефство предприятий над школами города. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

Новый глава Омска Сергей Шелест в своём аккаунте в Инстаграм рассказал, как накануне посетил стройку детского сада в микрорайоне Большие Поля, а также школу #8 в Нефтяниках. Как признался мэр, визит был тайным, дабы застать не подготовленную встречу, а реальные будни.

- Такое общение, когда люди заранее не готовы к приезду руководителя, позволяет сотрудникам честно рассказать о том, что происходит в учреждении и поделиться тем, что их волнует, - считает мэр.

Шелест отметил, что намерен регулярно проводить такие внеплановые выезды - без подготовки и предупреждения, чтобы выявлять проблемы и оперативно их решать.

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