Три года супруги из Омска живут в заброшенном здании парка

Сейчас у пары есть цель - это восстановить все документы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В парке «Зеленый остров» уже несколько лет в заброшенном здании проживают 36-летний мужчина и 29-летняя женщина. По информации омских СМИ, раньше они обитали в кирпичном здании, которое было когда-то туалетом, а вот сейчас бездомные переселились в теплоузел одного из административных зданий.

Омичам, которым не безразлична жизнь молодой пары, периодически подкармливают их и снабжают одеждой и лекарствами. А один из бывших омских депутатов платит зарплату мужчине за то, что тот подрабатывает дворником.

К слову, отправляться в центр социальной помощи пара не хочет. Сейчас они занимаются восстановлением документов. В дальнейших планах молодых омичей официально устроиться на работу, чтобы наладить жизнь.