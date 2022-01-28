ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете

ВТБ фиксирует рост числа рекламных объявлений о покупке билетов на концерты и спектакли с помощью фишинговых сайтов с подписками. В отличие от разовой оплаты на официальных ресурсах мошенники списывают денежные средства с интервалом в несколько секунд – до полного обнуления баланса карты покупателя.

Специалисты ВТБ выявили фишинговые страницы, которые якобы предлагают своим клиентам возможность покупки билетов на популярные концерты и спектакли онлайн – пользуясь переводом сотрудников многих крупных компаний на удаленный режим работы.

С помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронную почту мошенники рассылают рекламу через фейковый сайт продаж, где клиенту предлагается заполнить фишинговую платежную форму. Она включает в себя персональные и контактные данные пользователя, а также реквизиты его банковской карты.

В результате вместо покупки билетов клиент оформляет подписку на сайте с подконтрольными злоумышленникам аккаунтами. Затем с банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от 5 до 20 тысяч рублей с разницей в 10-15 секунд. Транзакции проходят до тех пор, пока баланс на карте покупателя остается положительным.

Специалисты ВТБ фиксируют также рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в интернете или на фондовом рынке. Чтобы мотивировать клиента как можно скорее перевести средства, владельцы страниц обещают значительные скидки или персональные консультации при условии срочной оплаты.

По мнению экспертов ВТБ по противодействию мошенничеству, новая волна пандемии, в ходе которой компании переводят на «удаленку» до 50-70% персонала, стала драйвером многочисленных фейковых предложений с онлайн-услугами. Их владельцы стремятся учесть желание клиентов получить различные услуги удаленно или найти источники дополнительного дохода. При любых покупках в интернете важно соблюдать бдительность и проверять ресурс, которому вы собираетесь сообщить свои персональные данные и ни в коем случае не поддаваться на уловки мошенников.

ВТБ напоминает клиентам о том, что следует пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты, а также проверять ссылку, прежде чем перейти по ней. Ссылку на фишинг можно проверить с помощью антивирусных программ. Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту через ВТБ Онлайн или позвонив в банк.

ВТБ внедрил высокоэффективную систему защиты клиентов, при этом для дополнительной финансовой безопасности в указанном случае банк рекомендует использовать для покупок в интернете цифровую карту, которая не привязана к основному счету. Переведя на нее ограниченную сумму, которая необходима, к примеру, для конкретной транзакции, клиент сможет защитить большую часть своих средств. Для дополнительной финансовой безопасности клиенты могут оформить страхование счетов и карт. С сентября ВТБ обеспечил бесплатную страховку средств от мошеннических списаний для всех пенсионеров.

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Банк ВТБ (ПАО).