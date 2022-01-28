В Омске на светофорах продолжают появляться «бело-лунные» человечки

"Белло-лунный" знак повышает уровень безопасности на дорогах Фото: пресс-служба администрации города Омска

Департамент транспорта и городского хозяйства продолжает оборудовать омские дороги. Для безопасности пешеходов и водителей на светофоры устанавливают «бело-лунные» секторы. Дорожный знак означает, что водителю при повороте нужно проявить внимательность и уступить дорогу прохожему. Об этом сегодня, 28 января, рассказали в департаменте транспорта.

- На шести омских перекрестках, оснащенных такими секциями в 2021 году, не было зафиксировано ни одного ДТП с наездом на пешехода, - отметила пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день известно, что двенадцать городских перекрёстков уже обеспеченны информационными светофорами.

- улица Масленникова – улица Маршала Жукова;

- улица Маяковского – улица Маршала Жукова;

- проспект К. Маркса – улица Маяковского;

- Красный Путь – 6-я Северная;

- улица 10 лет Октября – улица Маршала Жукова;

- улица Масленникова – улица Пушкина;

- улица Фрунзе – улица Орджоникидзе;

- улица Фрунзе – улица Гусарова – ул. Булатова;

- Новокирпичная – Машиностроительная – 6-я Станционная;

- бульвар Архитекторов – улица Ватутина;

- улица Конева – 3-я Енисейская;

- проспект К. Маркса – ул. Думская.