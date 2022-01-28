В Омске на светофорах продолжают появляться «бело-лунные» человечки

"Белло-лунный" знак повышает уровень безопасности на дорогах
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Департамент транспорта и городского хозяйства продолжает оборудовать омские дороги. Для безопасности пешеходов и водителей на светофоры устанавливают «бело-лунные» секторы. Дорожный знак означает, что водителю при повороте нужно проявить внимательность и уступить дорогу прохожему. Об этом сегодня, 28 января, рассказали в департаменте транспорта.
- На шести омских перекрестках, оснащенных такими секциями в 2021 году, не было зафиксировано ни одного ДТП с наездом на пешехода, - отметила пресс-служба мэрии.
На сегодняшний день известно, что двенадцать городских перекрёстков уже обеспеченны информационными светофорами.
- улица Масленникова – улица Маршала Жукова;
- улица Маяковского – улица Маршала Жукова;
- проспект К. Маркса – улица Маяковского;
- Красный Путь – 6-я Северная;
- улица 10 лет Октября – улица Маршала Жукова;
- улица Масленникова – улица Пушкина;
- улица Фрунзе – улица Орджоникидзе;
- улица Фрунзе – улица Гусарова – ул. Булатова;
- Новокирпичная – Машиностроительная – 6-я Станционная;
- бульвар Архитекторов – улица Ватутина;
- улица Конева – 3-я Енисейская;
- проспект К. Маркса – ул. Думская.