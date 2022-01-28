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Общество28 января 2022 10:24

Впервые омский минздрав зарегистрировал 704 заболевших за сутки

Скончались от ковида еще 15 омичей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Колоссальные цифры по заболеваемости фиксируются более семи дней

Колоссальные цифры по заболеваемости фиксируются более семи дней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 выявили омские медики. За минувшие сутки заболело 704 человека. Госпитализировали 30 пациентов.

Буквально за неделю ежедневный рост увеличился до 330 человек. Правда, смертность колеблется в районе 10-15 человек в день.

Что касается показателей всей страны, 98 тыс. человек с диагнозом ковид обратились к медикам накануне. Анализируя данные можно предположить, что совсем немного осталось до психологической отметки в 100 тыс. заболевших в сутки.

Медики продолжают напоминать жителям о необходимости соблюдения всех санитарных правил, а также вакцинации. Судя по всему, страна находится почти на самом гребне пятой волны заболеваемости.

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