Впервые омский минздрав зарегистрировал 704 заболевших за сутки

Колоссальные цифры по заболеваемости фиксируются более семи дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Абсолютный антирекорд по заболеваемости COVID-19 выявили омские медики. За минувшие сутки заболело 704 человека. Госпитализировали 30 пациентов.

Буквально за неделю ежедневный рост увеличился до 330 человек. Правда, смертность колеблется в районе 10-15 человек в день.

Что касается показателей всей страны, 98 тыс. человек с диагнозом ковид обратились к медикам накануне. Анализируя данные можно предположить, что совсем немного осталось до психологической отметки в 100 тыс. заболевших в сутки.

Медики продолжают напоминать жителям о необходимости соблюдения всех санитарных правил, а также вакцинации. Судя по всему, страна находится почти на самом гребне пятой волны заболеваемости.