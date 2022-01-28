Омские пункты вакцинации изменили график работы

Большой ажиотаж покупателей в выходные наверняка привлечет омичей на прививку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский минздрав сообщил об изменении графика работы нестационарных прививочных пунктов. Напомним, располагаются они в торговых центрах города. Здесь омичи ежедневно наравне с поликлиниками могли поставить прививку от коронавируса.

Теперь график работы некоторых пунктов сократился до четырех часов. А некоторые из них будут работать исключительно по выходным.

5 из 6 точек будут работать только по выходным с 12 до 16 часов.

К ним относятся: ТК «Казачья слобода»; ТК «ОКЕЙ»; ТК «Каскад»; ТК «Амурский»; ТЦ «Континент»; В «Меге» поставить прививку можно ежедневно с 12 до 17 часов.

К слову, вакцинация в поликлиниках и городских больницах продолжится. В районах Омской области также идет прививочная кампания. По данным профильного ведомства, сейчас полный курс вакцинации прошли 833 008 человек.