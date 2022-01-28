В Омске снизят аварийность строительством еще 13 светофоров

По мнению специалистов, большое количество светофоров должно снизить аварии на дорогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С учетом анализа аварийности на омских дорогах департамент транспорта составил список участков, где в этом году появятся 13 новых светофоров. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» объекты будут установлены на следующих территориях: - ул. Химиков — ул. Коммунальная; - Космический проспект — ул. В. Товстухо; - ул. 5-я Северная, 195;

- Черлакский тракт, 3А; - ул. Лермонтова — ул. Шебалдина; - ул. Чернышевского — ул. Яковлева; - ул. Маяковского — ООТ «Степная»; - ул. Лермонтова — ул. Б. Хмельницкого;

- ул. Красных Зорь — ул. 20-я Линия;

- просп. К. Маркса — ул. Думская (реконструкция). - пр. Губкина — ул. Доковская; - ул. Энтузиастов — выезд от ТЦ «Окей» в районе строения 5 по улице Энтузиастов; - ул. Дианова – ул. Фугенфирова. Для пешеходов в этом году оборудуют новые проекционные «зебры». Технология таких переходов предполагает, что нанесенная на дорогу разметка дублируется световой проекций. Это позволяет максимально обозначить безопасное место для пересечения дороги.

Такие «зебры» появятся на следующих участках: - ул. Сыропятская — ул. 6-я Восточная; - ул. 21-я Амурская — ООТ «Микрорайон «Амурский -2»; - Окружная дорога — ул. Романенко, 17; - ул. Будеркина — ООТ «Шинный завод».