В Омске отметили падение цен в супермаркетах

В цене изменилась всего четверть товаров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В магазинах города омичами была замечена стабилизация роста цен на товары первой необходимости. Специалисты также отметили, что вместе с этим стоимость почти не изменилась на 76% продукции.

Сейчас подешевели средства личной гигиены, курица и пшено. При этом ценник вырос на белокочанную капусту, морковь, картофель и лук. Подорожали также хлеб, макароны и детское питание.

- Мониторинг цен проводится на 68 продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах города, при подведении итогов мониторинга учитываются данные Омскстата, - рассказали в пресс-службе мерии