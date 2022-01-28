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Общество28 января 2022 7:06

В Омске отметили падение цен в супермаркетах

В магазинах ограничили наценку на товары первой необходимости
Виктория КОВЕРНЕВА
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В цене изменилась всего четверть товаров

В цене изменилась всего четверть товаров

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В магазинах города омичами была замечена стабилизация роста цен на товары первой необходимости. Специалисты также отметили, что вместе с этим стоимость почти не изменилась на 76% продукции.

Сейчас подешевели средства личной гигиены, курица и пшено. При этом ценник вырос на белокочанную капусту, морковь, картофель и лук. Подорожали также хлеб, макароны и детское питание.

- Мониторинг цен проводится на 68 продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах города, при подведении итогов мониторинга учитываются данные Омскстата, - рассказали в пресс-службе мерии

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