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Общество28 января 2022 6:07

Омская администрация забрала себе семь квартир у умерших омичей

В прошлом году специалистами было проверено 209 помещений без собственников
Виктория КОВЕРНЕВА
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Нотариусам поступило 55 писем о признании прав на жильё

Нотариусам поступило 55 писем о признании прав на жильё

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба департамента имущественных отношений сообщает о присвоении квартир в муниципальную собственность, где не стало владельцев и наследников.

Так называемые выморочные квартиры в городское имущество забирает омская администрация. Это происходит в случаях, когда наследники отказываются от них, не имеют прав унаследования или у жилья вовсе нет преемников.

Такие квартиры используют как социальное имущество. В 2021 году департамент проверил 209 квартир и подал 30 заявлений на их получение, семь из них стали муниципальным жильём.

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