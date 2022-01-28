Омская администрация забрала себе семь квартир у умерших омичей

Нотариусам поступило 55 писем о признании прав на жильё Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба департамента имущественных отношений сообщает о присвоении квартир в муниципальную собственность, где не стало владельцев и наследников.

Так называемые выморочные квартиры в городское имущество забирает омская администрация. Это происходит в случаях, когда наследники отказываются от них, не имеют прав унаследования или у жилья вовсе нет преемников.

Такие квартиры используют как социальное имущество. В 2021 году департамент проверил 209 квартир и подал 30 заявлений на их получение, семь из них стали муниципальным жильём.