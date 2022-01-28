34% родителей в Омске готовы поставить прививку от COVID-19 своему ребенку

Родители пока не уверены в эффективности вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очередном опросе сервиса SuperJob, аналитики выяснили, какое количество омских родителей готовы поставить детскую вакцину, чтобы защитить своего ребенка от коронавируса. И, как оказалось, таких насчитывается всего 34% от всех респондентов.

- Однозначно готов сделать прививку своему ребенку этого возраста в ближайшее время каждый девятый родитель в Омске - 11%, еще 23% опрошенных скорее готовы к такому шагу, - комментируют аналитики.

Каждый третий житель Омска, а это 32% - однозначно не планирует вакцинировать своего сына или дочь-подростка, еще 34% скорее не собираются этого делать вовсе. Родители, которые не готовы сделать детям прививку, чаще всего объясняют свою позицию недостаточным, по их мнению, тестированием вакцины.

Напомним, что региональный минздрав накануне анонсировал поступление в Омск первой партии детской вакцины «Спутник М». Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет.