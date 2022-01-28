Экс-глава Водоканала объяснил, зачем Омску гидроузел

Первый этап строительства стоимостью 4 млдр рублей должны завершить к 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Избранный мэр Омска и экс-глава Водоканала Сергей Шелест в своем аккаунте в Инстаграм обосновал свою позицию о продолжении строительства Красногорского водоподъемного гидроузла.

По мнению градоначальника и бывшего руководителя ресурсоснабжающей организации, гидроузел поможет вернуть минимальный уровень воды в Иртыше в районе Омска до необходимого уровня.

- Подчеркиваю, до природных отметок, каким они и были до начала 60-х годов XX века. Это примерно 69 метров над уровнем моря по Балтийской системе высот, - пояснил мэр.

Сергей Шелест также подчеркнул, что разработанный проект безопасен для экологии и для жителей региона.

- У гидроузла 100% проточность. Дополнительного подъёма воды, по сравнению с природными уровнями, нет. Наработан успешный опыт эксплуатации таких объектов. Два подобных гидроузла, даже более «мощных», чем Красногорский, уже около ста лет работают практически в центре Москвы. Они расположены буквально в десяти километрах от Кремля. В соседнем с нами казахстанском Петропавловске тоже есть такой гидроузел, - успокоил омичей градоначальник.

Напомним, в Омске объявлен аукцион на первый этап достройки Красногорского гидроузла. На эти цели из федерального бюджета направили 4 млрд рублей.