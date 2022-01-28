В Омске для микрорайона Большие Поля готовят проект освещения

За два года в Омске должны построить 27 км линий освещения Фото: Михаил ФРОЛОВ

360 метров линий наружного освещения в 2023 году появятся на улице Первомайской в микрорайоне Большие Поля. О разработке проектной документации сегодня, 28 января, сообщила мэрия Омска.

- Адресной инвестиционной программой предусматривается финансирование на строительно-монтажные работы по объекту в 2023 году. Ориентировочная протяженность линии наружного освещения — 360 метров, - объяснил замдиректора департамента строительства Евгений Дорошенко.

Разработкой проекта строительства занимается ООО «АРХБЮРО 91». Стоимость контракта составила 492 тысячи рублей, завершить работы необходимо к концу апреля.

Напомним, что на 2022-2023 годы запланировано строительство нескольких линий наружного освещения, общая протяжённость которых составит 27 км.