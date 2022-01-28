Цифровые премьеры февраля в Wink

В последний месяц зимы Wink подготовил для зрителей настоящий фейерверк эмоций. Российские премьеры оценят поклонники мировой литературы, французские картины порадуют любителей мелодрам и детективов, а для фанатов острых приключений видеосервис покажет новую историю из вселенной Marvel.

По онегинским строкам в названии российской картины «Учености плоды» (12+) можно подумать, что речь пойдет об эпохе Пушкина. И даже место действия самое что ни на есть пушкинское — знаменитое Михайловское. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. В одной из главных ролей здесь занят Сергей Безруков.

Французская трагикомедия «Триумф» (18+) тоже связана с литературой. Главному герою, актеру-неудачнику Этьену, предстоит поставить на сцене классику модернизма — пьесу «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета. Только вместо драмы у него выходит комедия строгого режима: сцена — тюремная, а труппа состоит из заключенных.

В феврале зрителей ждут еще две французские новинки: детективный триллер «Черный ящик» (12+) про авиакатастрофу и сентиментальная комедия «9 причин, чтобы жить» (12+).

Wink также предлагает посмотреть якутский комедийный киноальманах «Ыт» (16+). У тандема Дмитрия Давыдова («Пугало») и Степана Бурнашёва («Черный снег») получилось семь почти шукшинских историй о жителях одного улуса: они ссорятся, враждуют, мирятся и любят. Только якутский колорит и современность придают этим новеллам чуть больше остроты.

На грани реализма балансирует американский триллер с злободневным названием «Антитела» (16+). Криминальный авторитет, которого играет Джон Малкович, скрывается от закона, но от вируса скрыться не может. Узнав о существовании девушки с особенным иммунитетом, он начинает охоту за ней, чтобы перезапустить с ее помощью ни больше ни меньше — человечество.

Российский фантастический триллер «Звездный разум» (12+) показывает другой способ борьбы за выживание. В центре сюжета — космическая миссия, участники которой покидают Землю, охваченную непобедимым вирусом, и отправляются на далекую планету, чтобы создать для человечества новый дом в космосе.

Ну а окончательно победить февраль и подготовиться к весне помогут захватывающие фэнтези-приключения: рекордсмен кассовых сборов «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+), 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая лента о супергерое азиатского происхождения