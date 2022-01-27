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Общество27 января 2022 13:18

Департамент транспорта Омска не сможет перевести автобусы на безнал

Это противоречит Гражданскому кодексу
Виктория КОВЕРНЕВА
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Перевести общественный транспорт на безналичный расчёт предложили члены комитета по вопросам ЖКХ и транспорта

Перевести общественный транспорт на безналичный расчёт предложили члены комитета по вопросам ЖКХ и транспорта

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В департаменте транспорта города Омска прокомментировали принятое депутатами городского совета решение о полном переводе обилечивания пассажиров на безналичный расчёт.

И.о.директора департамента Вадим Кормилец пояснил, что эта мера была бы весьма кстати, но такие действия противоречат федеральному законодательству.

- Есть требование Гражданского кодекса (статья № 140) и требования федерального закона "О защите прав потребителей", заключающиеся в том, что потребителю при оплате услуг или товаров должна быть предоставлена возможность как наличной, так и безналичной оплаты. Поэтому ввод оплаты исключительно безналичным способом ущемлял бы законные права граждан. Сейчас в рамках правового поля мы этого сделать не сможем и в ближайшее время точно не собираемся, - подытожил Кормилец.

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