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Общество27 января 2022 11:09

Омская мэрия готовит новый проект для освещения улиц Старого Кировска

По Володарского протянут свет на полкилометра
Наталья ВИРКУНЕН
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В предыдущие годы омичи часто жаловались на темные улицы.

В предыдущие годы омичи часто жаловались на темные улицы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Володарского в Омске собираются протягивать новую линию освещения. Ее протяженность составляет 500 метров, а цена контракта - 600 тысяч рублей.

В конце прошлого года департамент благоустройства омской администрации заключил с ООО «АРХБЮРО 91» муниципальный контракт на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы. Проект должен быть выполнен до конца лета, согласно условиям. Всего за этот и следующий год свет появится на 27 км городских улиц. Сейчас также на стадии подготовки проект освещения Лесного проезда. В планах - 30-я Северная.

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