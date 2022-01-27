Омская мэрия готовит новый проект для освещения улиц Старого Кировска

В предыдущие годы омичи часто жаловались на темные улицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Володарского в Омске собираются протягивать новую линию освещения. Ее протяженность составляет 500 метров, а цена контракта - 600 тысяч рублей.

В конце прошлого года департамент благоустройства омской администрации заключил с ООО «АРХБЮРО 91» муниципальный контракт на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы. Проект должен быть выполнен до конца лета, согласно условиям. Всего за этот и следующий год свет появится на 27 км городских улиц. Сейчас также на стадии подготовки проект освещения Лесного проезда. В планах - 30-я Северная.