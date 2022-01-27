Клиенты Tele2 из Омска выбрали для новогоднего отдыха Турцию и Абхазию

С 1 по 9 января 2022 года количество абонентов Tele2 из Омской области, которые ездили за границу, увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Турция и Абхазия.

В новогодние каникулы 2022 года, несмотря на пандемию, многие клиенты Tele2 из Омской области отправились отдыхать за рубеж – по сравнению с аналогичным периодом 2021 года турпоток вырос на 5%. Среди туристических направлений самыми популярными у клиентов Tele2 стали Турция и Абхазия. Также в топ-5 попали Египет, Доминиканская Республика и ОАЭ.

В поездках по миру клиенты Tele2 из Омской области потратили на 17% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Еще сильнее вырос спрос на голосовую связь – абоненты проговорили в роуминге в два с половиной раза больше, чем за новогодние каникулы 2021 года. При этом по объему потраченных туристами гигабайтов лидирует Египет, а по количеству использованных минут – Турция.

Количество клиентов Tele2 со всей России, выезжавших на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Встретить Новый год абоненты смогли не только в традиционных для отпуска странах, но и в довольно экзотических местах. Среди них – Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие.

Tele2 предлагает клиентам выгодные условия роуминга. Абоненты могут не ограничивать себя в общении на отдыхе, потому что при звонках на номера Tele2 России минуты расходуются из пакета, включенного в тариф. Такие условия действуют на тарифах «Мой онлайн+» и «Премиум» в Турции, Австрии, Чехии, Греции, Болгарии, Хорватии, Черногории, на Кипре и еще в 11 странах.