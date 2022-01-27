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Общество27 января 2022 10:31

Болеющие коронавирусом в Омске предпочитают лечиться дома

Из 651 заболевших госпитализировали 29 человек
Виктория КОВЕРНЕВА
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Заболеваемость коронавирусом резко пошла вверх

Заболеваемость коронавирусом резко пошла вверх

Фото: Ольга МАКАРОВА

По информации омского минздрава, за последние сутки зарегистрировано 651 случай заражения COVID-19. Это максимум суточных заражений с самого начала пандемии.

При этом, госпитализированы лишь 29 человек, остальные лечатся дома. При этом, от ковида скончалось 14 пациентов, 250 человек выздоровели.

Общая статистика по всей стране тоже показывает печальные данные. Абсолютный максимум: у 88 тыс. человек подтвердился диагноз коронавирус.

К слову, в Омской области новый штамм «омкрон» выявили уже у 91 человека.

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