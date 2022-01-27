На Завертяева в Омске продают торговый комплекс за 40 млн рублей

Рядом с ТЦ есть большая парковка Фото: Александр РОГОЗА

В центральном округе Омска на улице Ядринцева, 24 выставлен на продажу 3-этажный торговый комплекс «Радость».

Недвижимость готовы продать за 40 млн рублей. Из преимуществ - цокольный этаж и обширная парковка площадью тысяча кв.м. Не имеет обременений и, как обещает продавец, окупится через 6,5 лет.

- Продается отдельно стоящее здание, в отличном техсостоянии. Действующий бизнес, 3-этажный ТК. Расположен в жилом сформированном, растущем районе г. Омска. На вечерней стороне главной магистрали района, - гласит объявление.

Отметим, что торговый комплекс расположен в районе улицы Заверятева. Принадлежит одной из омских предпринимательниц.