«Росводоканал Омск» рассказал об оплате потребителей в 2021 году

Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2022 года составили 883 млн рублей. Год назад этот показатель был равен 880 млн рублей.

В течение прошлого года удалось снизить задолженность юридических лиц на 36 млн рублей, с 201 млн рублей на начало 2021 года - до 165 млн рублей по состоянию на январь 2022. Хорошую платёжеспособность показали организации, финансируемые из федерального и регионального бюджетов. Благодаря работе судебных приставов по исполнительному листу погашена задолженность организации Ци Лэй в сумме более 400 тысяч рублей, а гражданин М. оплатил долг в 451 572 рубля, как только получил ограничение на вылет из страны.

Прирост задолженности не первый год отмечается по группе потребителей «УК и ТСЖ», которые и в этот раз продолжили негативную тенденцию, нарастив долги перед поставщиком коммунальных услуг. Суммарный долг этой категории – 197 млн рублей или 22% от общего объема дебиторки. В числе злостных должников можно отметить ООО «УК НН» - 1 млн 995 тыс. рублей, ООО «АКД» - 957 тыс. рублей ООО «УК-ЖХ» - 874 тыс. рублей, ООО «УК "РЕГИОНСЕРВИС» 458 тыс. рублей, ООО «УК «Омское ЖКХ» 315 тыс. рублей.

Размер задолженности населения на 1 января 2022 года превысил 521 млн рублей, что на 18 млн рублей больше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили 486,7 млн рублей, а частного сектора – 34,3 млн рублей.

«Несмотря на ограничения и перестройку работы с учетом эпидемиологической ситуации в прошлом году мы сумели «удержать» рост задолженности. По сравнению с 2020 годом улучшились показатели по оплате потребителей категорий «юридические лица» и «население». Это хороший результат, и мы будем стремиться достигнуть, как минимум, таких же показателей в текущем году. Я хочу обратиться к нашим клиентам и призвать их регулярно передавать показания приборов учета – это простое действие способствует формированию точных начислений. Напоминаю, что в случае сложной финансовой ситуации потребители могут обратиться за оформлением рассрочки долга», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, что в омском водоканале ежегодно проводят акции для стимулирования оплат потребителей. В отношении должников, которые не идут на диалог, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, ограничение ресурсов и принудительное взыскание задолженности.