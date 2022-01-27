В Омске добродушный банк выдал 900 млн рублей безвозмездно

Теперь убытки должны возместить причастные лица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Эксперт Банк» признан банкротом и перешел под конкурсное управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». После проверок стало известно, что банк выдавал безвозмездные кредиты юридическим и физическим лицам.

В результате подобные действия принесли кредитной организации материальный ущерб в размере 879 млн рублей.

- В ходе конкурсного производства Агентством установлено, что контролировавшими Банк лицами совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств Банка под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. В результате указанных действий Банку были причинены убытки, - сообщает портал агентства.

Теперь государственная корпорация обратилась в Арбитражный суд Омской области с требованием привлечь к материальной ответственности лиц, ранее причастных к управленческим процессам банка. Таковых оказалось 17.