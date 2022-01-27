В Омске к выходным потеплеет до -9 °С

Как отмечают медики, резкие скачки температур могут спровоцировать недомогание Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске из-за штиля установлен режим неблагоприятных метеоусловий. Пока в городе наблюдается туман, ветер слабый, южный 2 м/с. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

Температура сегодня, 27 января, днем ожидается -11°С, при прояснении в ночные часы до -28°С.

А вот завтра, 28 января, уже погода начнет меняться на северной части региона. Там пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -20…-25°С, при натекании облачности до -15°С, днем до -10°С.

В субботу, 29 января, днем потеплеет еще на один градус. Ожидается до -9°С. А вот ночью вновь резкий скачок – при прояснении до -27°С.