Сергей Шелест объяснил изменение структуры мэрии Омска

Впервые за много лет в администрации появится заммэра по строительству Фото: пресс-служба администрации города Омска

В личном аккаунте в Инстаграм избранного мэра Омска Сергея Шелеста появился комментарий относительно изменений структуры городской администрации. Сам градоначальник отметил, что согласовать проект успел с губернатором региона.

- Перед избранием на должность, я говорил, что буду менять подходы к организации работы мэрии. Хочу, чтобы городская администрация предоставляла каждому жителю Омска, предприятию, организации - по-настоящему качественную муниципальную услугу, с минимумом бюрократических издержек. Параллельно буду повышать ответственность моей команды за достижение поставленных целей. Во главу угла ставлю не процесс, а результат, - пояснил мэр.

При этом Шелест пояснил, почему все полномочия касательно округов возложил на первого зама. Согласно размышлениям мэра, именно он в первую очередь будет отвечать за каждодневное обеспечение жизнедеятельности всего города.

- Это и уборка, и благоустройство, и взаимодействие с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ремонт дорог, межквартальных проездов и многое другое. Важный блок его работы - реализация федеральных нацпроектов по комплексному ремонту дорог, благоустройству общественных и дворовых территорий. Раньше бывало так, что в сложных вопросах на стыках полномочий ДГХ и округа не могли сразу найти решение. Или, например, однотипные вопросы в разных округах Омска решались по разному. Сейчас такого, уверен, не будет, - говорится в публикации.

Напомним, что накануне на заседании комитета по вопросам местного самоуправления был представлен проект новой структуры мэрии. Депутаты предварительно одобрили изменения, конечный вердикт будет вынесен на пленарном заседании горсовета.