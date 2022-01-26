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Общество26 января 2022 11:52

В Омске потратят 100 млн рублей на ремонт тротуаров и проездов

Почти 12 млн рублей предусмотрено на обустройство подъездных путей к школам и детским садам
Виктория КОВЕРНЕВА
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Ремонтом займется управление дорожного хозяйства и благоустройства

Ремонтом займется управление дорожного хозяйства и благоустройства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» и программе «Формирование комфортной городской среды» в Омске уже этой весной стартует ремонт тротуаров и проездов. На эти цели, по информации мэрии, будет предусмотрено порядка 100 млн рублей.

Почти 12 млн рублей направят на комплексный ремонт подъездных путей к школам и детским садам. Помимо этого, округами и самой администрацией города сформирован список объектов где необходимо дополнительно провести работы. Он включает 88 объектов, стоимость работ по этому перечню составляет 31 млн рублей.

Документ будет утвержден к 1 мая, после комиссионного обследования объектов. Работы выполнит управление дорожного хозяйства и благоустройства.

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