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Общество26 января 2022 11:22

Директор департамента образования Омска Ефимова написала заявление об увольнении

На посту руководителя она отработала 2,5 года
Виктория КОВЕРНЕВА
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О кандидате руководителя структуры пока не сообщается

О кандидате руководителя структуры пока не сообщается

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии Омска сообщила о подписанном заявлении об увольнении директора департамента образования Ларисы Ефимовой.

- Лариса Геннадьевна Ефимова останется в образовательной отрасли, где будут применены ее профессиональный опыт и навыки руководителя, - прокомментировали в горадминистрации.

Напомним, что Ефимова была назначена руководителем департамента образования в июне 2019 года, сменив на этом посту Инну Елецкую.

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