Директор департамента образования Омска Ефимова написала заявление об увольнении

О кандидате руководителя структуры пока не сообщается
Фото: пресс-служба администрации города Омска
Пресс-служба мэрии Омска сообщила о подписанном заявлении об увольнении директора департамента образования Ларисы Ефимовой.
- Лариса Геннадьевна Ефимова останется в образовательной отрасли, где будут применены ее профессиональный опыт и навыки руководителя, - прокомментировали в горадминистрации.
Напомним, что Ефимова была назначена руководителем департамента образования в июне 2019 года, сменив на этом посту Инну Елецкую.