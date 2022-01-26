Директор департамента образования Омска Ефимова написала заявление об увольнении

О кандидате руководителя структуры пока не сообщается Фото: пресс-служба администрации города Омска

Пресс-служба мэрии Омска сообщила о подписанном заявлении об увольнении директора департамента образования Ларисы Ефимовой.

- Лариса Геннадьевна Ефимова останется в образовательной отрасли, где будут применены ее профессиональный опыт и навыки руководителя, - прокомментировали в горадминистрации.

Напомним, что Ефимова была назначена руководителем департамента образования в июне 2019 года, сменив на этом посту Инну Елецкую.