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Происшествия26 января 2022 10:31

В Омске бывший муж убил жену пока дети были в школе

После содеянного он покончил с собой
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Следователи опрашивают соседей и знакомых экс-супругов

Следователи опрашивают соседей и знакомых экс-супругов

Фото: Иван Макеев

В одном из частных домов в привокзальном поселке на улице Блусевича работают следователи. Сегодня, 26 января, там найдены два тела 33-летней женщины и 39-летнего мужчины.

Как сообщают в управлении следственного комитета, мужчина нанес смертельные ножевые ранения своей бывшей супруге и сам покончил с собой.

- Бывший супруг, злоупотребляющий спиртными напитками, когда дети ушли в школу, пришел в дом к своей экс-супруге, где в ходе ссоры причинил женщине смертельные ножевые ранения, после чего покончил жизнь самоубийством, - пояснила версию следствия старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сейчас оперативная группа допрашивает соседей и других свидетелей. Расследование дела продолжается.