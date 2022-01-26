В Омске бывший муж убил жену пока дети были в школе

Следователи опрашивают соседей и знакомых экс-супругов Фото: Иван Макеев

В одном из частных домов в привокзальном поселке на улице Блусевича работают следователи. Сегодня, 26 января, там найдены два тела 33-летней женщины и 39-летнего мужчины.

Как сообщают в управлении следственного комитета, мужчина нанес смертельные ножевые ранения своей бывшей супруге и сам покончил с собой.

- Бывший супруг, злоупотребляющий спиртными напитками, когда дети ушли в школу, пришел в дом к своей экс-супруге, где в ходе ссоры причинил женщине смертельные ножевые ранения, после чего покончил жизнь самоубийством, - пояснила версию следствия старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сейчас оперативная группа допрашивает соседей и других свидетелей. Расследование дела продолжается.