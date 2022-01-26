За год администрация Омска получила почти 19 тысяч жалоб от горожан

Даже уборка снега оставляет желать лучшего Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошлый год в пять окружных администраций города поступило почти 19 тысяч жалоб, большая часть (свыше 10 тысяч) пришлась на Центральный округ. Горожане были недовольны условиями благоустройства, формированием парковок и положением мусорных площадок, отсутствием ремонта тротуаров и межквартальных проездов, нехваткой озеленения. Некоторые жаловались на киоски и грязь вокруг них.

Большая часть жалоб поступила письменно, 521 обращение - по «Телефону доверия мэра». На основную часть проблем администрация приняла положительные решения в пользу жалобщиков. По крайней мере, так отчитались в пресс-службе мэрии.