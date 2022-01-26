По решению губернатора в этом году в Омской области будет увеличено финансирование инициативных проектов жителей региона

По решению Губернатора Омской области Александра Буркова в 2022 году будет увеличен размер финансовой поддержки из областного бюджета инициатив жителей, набравших наибольшее количество баллов по результатам регионального конкурсного отбора инициативных проектов. Напомним, что в декабре 2021 года конкурсной комиссией под руководством первого зампреда Правительства Омской области Дмитрия Ушакова было принято решение об утверждении перечня одобренных для реализации в 2022 году проектов, в который вошли 53 инициативы жителей Омской области, направленные на решение различных вопросов местного значения. Это благоустройство общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, территорий, прилегающих к объектам спортивного и культурного назначения. В соответствии с объемом средств, предусмотренных в областном бюджете текущего года на поддержку инициативных проектов (50 млн рублей), комиссия приняла решение о софинансировании за счет регионального бюджета 33 проектов, набравших наибольшее количество баллов.

Вместе с тем, Губернатор отметил высокий интерес жителей к региональной практике инициативного бюджетирования: в голосовании за проекты приняли участие 28 тысяч жителей районов Омской области. В связи с этим главой региона дано поручение увеличить объемы финансирования, предоставив жителям возможность реализовать еще 10 проектов в соответствии с утвержденным комиссией перечнем.

«В соответствии с поручением Губернатора средства на увеличение финансирования инициатив граждан в текущем году будут предусмотрены в областном бюджете в режиме первых изменений. Проекты, которые идут следующими в перечне, касаются самых разных направлений, - это благоустройство мемориалов, территорий, прилегающих к культурным объектам, объекты спортивной инфраструктуры. Сумма, которую потребуется выделить дополнительно, составит порядка 14 млн рублей», - прокомментировал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Отметим, что реализация региональной практики инициативного бюджетирования, нацеленной на выявление приоритетов жителей районов Омской области и оказание финансовой поддержки в реализации наиболее востребованных проектов, стартовала в 2021 году. По результатам пилотного конкурса в 2021 году с привлечением средств областного бюджета реализовано 14 проектов. Отбор на 2022 год проходил во второй половине 2021 года и вызвал высокий интерес среди жителей региона – на конкурс поступило 70 заявок. По условиям конкурса, на реализацию своей инициативы жители могут привлечь из областного бюджета до 2 млн рублей.