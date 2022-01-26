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Общество26 января 2022 7:57

Омские депутаты предложили перевести весь общественный транспорт на безнал

Оплатить проезд омичи смогут только «Омкой» или банковской картой
Виктория КОВЕРНЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вводя безнал депутаты планируют контролировать перевозчиков

Вводя безнал депутаты планируют контролировать перевозчиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в городском совете прошла бурная дискуссия о полном переводе общественного транспорта Омска на безналичный расчет.

Сначала представитель «Коммунистов России» Владимир Жуков предложил установить в автобусах валидаторы, однако его инициатива не возымела успех у коллег. А вот за переход на безнал в муниципальном и частном транспорте поддержали большинство участников комитета.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем пленарном заседании депутатского корпуса, и если решение будет положительным, то принимать наличку в автобусах и маршрутках Омска больше не будут.