Омские депутаты предложили перевести весь общественный транспорт на безнал

Вводя безнал депутаты планируют контролировать перевозчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании комитета по вопросам ЖКХ и транспорта в городском совете прошла бурная дискуссия о полном переводе общественного транспорта Омска на безналичный расчет.

Сначала представитель «Коммунистов России» Владимир Жуков предложил установить в автобусах валидаторы, однако его инициатива не возымела успех у коллег. А вот за переход на безнал в муниципальном и частном транспорте поддержали большинство участников комитета.

Теперь этот вопрос будет рассмотрен на следующем пленарном заседании депутатского корпуса, и если решение будет положительным, то принимать наличку в автобусах и маршрутках Омска больше не будут.