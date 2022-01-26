Все больше омских школ переводят на дистант из-за ОРВИ

Свыше 1100 детей в Омской области болеют коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске не на шутку выросла заболеваемость среди детей. 25 января региональный минобр распустил по домам 140 школьных классов. При этом 84 - из-за ОРВИ, 56 - из-за коронавируса. Региональный минздрав рапортует о 1100 заболевших несовершеннолетних омичах.

Также полностью приостановлена работа трех детских садов и нескольких групп в дошкольных образовательных учреждениях.

В ближайшее время специалисты сферы здравоохранения прогнозируют увеличение числа маленьких пациентов.