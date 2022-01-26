Благоустройство Советского округа в Омске стартует в апреле

Обновления будет вестись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске определен подрядчик на выполнение работ по благоустройству 18 микротерриторий в Советском округе. Им стало ООО «ЗавГор». На объекты строительная организация должна выйти в апреле.

Планируется, что работы также пройдут рядом школой № 95 и детским садом № 116. Здесь появится комплексная площадка и зона отдыха. На этой же территории подрядчик должен провести озеленение и построить тротуары.

Найти свою микротерриторий, которая в этом году будет благоустроена, можно в списке ниже:

1) территория по ул. Коммунальной, 19/1–21/1;

2) территория рядом с домом по ул. 22 Апреля, 10Б;

3) территория у дома по ул. Физкультурной, 10;

4) территория рядом с домом 3/2 по ул. Тюленина;

5) территория между школой № 95 и детским садом № 116;

6) Большие Поля, ул. Центральная, 16 – ул. Комсомольская, 12, 14;

7) территория сквера «СибНИИСХоз» по пр. Королева;

8) территория рядом с домом 15/2 по ул. Заозерной;

9) площадка между домами по ул. 50 лет Профсоюзов, 81, 83, 85, ул. Магистральная, 56Б, 56А, 58, 58А;

10) территория рядом с домом по пр. Мира, 86Б;

11) территория школы № 95 на пр. Мира, 165Д;

12) территория рядом с домом 6 по ул. Стрельникова;

13) Николаевка, территория по ул. Полевой, 95А;

14) территория перед домом 82А по ул. Красный Путь;

15) Береговой, территория по ул. Иртышской, 15;

16) между домами по ул. Андрианова, 2, б. Петухова, 1, пр. Мира, 23Б;

17) территория рядом с домом по пр. Королева, 12;

18) территория по ул. Нефтезаводской, 27, 27А.