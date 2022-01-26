В омском общественном транспорте трудятся всего два контролера, оттого много безбилетников

В городе усилят контроль за безбилетниками. Фото: пресс-служба администрации города Омска

26 января в Омском Городском совете состоялось пленарное заседание, посвященное работе общественного городского транспорта.

В ходе мероприятия чиновники отметили, что вопросами отлова безбилетников в Омске сегодня некому заниматься: официально в городе всего два контролера-ревизора. Между тем, из-за бесплатного проезда муниципальным транспортом городская казна теряет немало средств.

- Сегодня у нас слишком много «зайцев» завелось, - пояснил в ходе заседания депутат Андрей Никитин.

Не устроил народных избранников и штраф за безбилетный проезд: сегодня он составляет только 100 рублей. За увеличением его размера в скором времени депутаты планируют обратиться в Законодательное собрание Омской области. Кроме того, было принято решение увеличить штатную численность городских ревизоров и решить вопрос с полномочиями сотрудников омского казачества - пока они не имеют права составлять протоколы на безбилетников.